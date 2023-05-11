لعنة رودي جارسيا تطارد مسلي آل معمر داخل النصر .. "كارثة جديدة والأهلي المستفيد"

النصر يدفع ثمن طرد مسلي آل معمر لرودي جارسيا

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في يوم 13 أبريل 2023.. أعلن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، "إقالة" المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، من قيادة الفريق الأول لكرة القدم.

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وبشكل مفاجئ للجماهير، "اختار" آل معمر ومجلسه، الكرواتي دينكو إيليتشيتش، مدرب فريق تحت 19 سنة بالنادي؛ لخلافة جارسيا.

ويبدو أن قرار إقالة المدير الفني الفرنسي؛ قد أصاب النادي بـ"لعنة"؛ حيث تدهورت نتائج الفريق الأول لكرة القدم، بشكل أكبر؛ مودعًا مع دينكو، كأس خادم الحرمين الشريفين، ومبتعدًا عن الاتحاد متصدر دوري روشن السعودي، بخمس نقاط.

وحقق العالمي مع المدير الفني الكرواتي، انتصارًا وحيدًا فقط، مع خسارتين وتعادل؛ ليقترب من إنهاء الموسم الرياضي الحالي 2022-2023؛ بدون أي بطولة.

ولم تتوقف كارثة النصر عند هذا الحد؛ بعد إقالة جارسيا؛ حيث خسر فريق تحت 19 سنة، لقب الدوري رسميًا، وبفارق نقطة وحيدة فقط، عن الأهلي "البطل".

والحقيقة أن خسارة لقب الدوري تحت 19 سنة؛ جاءت بسبب التعثر في أول لقاء خاضه النصر، بعد رحيل دينكو، وذهابه للإشراف على الفريق الأول؛ حيث أنه لو كان قد حقق الفوز في هذه المباراة، لكان يحتفل الآن بتتويجه بالبطولة.

Shahid