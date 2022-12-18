لعنة دريك .. الأرجنتين تواجه حظ نجم الراب العثر في الرهانات قبل مواجهة فرنسا!

ميسي في مواجهة لعنة دريك!

أعلن دريك نجم الراب الشهير رهانه على تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022، على حساب فرنسا، لكن ما يجعل الرهان مثير للجدل، هو وضعه لميلون دولار دفعة واحدة لكافة راقصي التانجو، بالإضافة إلى المبلغ الكبير الذي راهن به النجم الإنجليزي، حيث أن المُغني الشهير ارتبط اسمه بلعنة الرهانات الخاسرة.

منتخب الأرجنتين على موعد مع مباراة تاريخية أمام فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 بقطر بحثًا عن المجد الغائب منذ 1986، من أجل مواساة دييجو أرماندو مارادونا، ومسك الختام لليونيل ميسي.

تاريخ دريك الأسود مع الرهانات قد يقلق عشاق المنتخب الأرجنتيني حيث خسر 2 مليون دولار لرهانه على فوز أديسانا على بيريرا في نزال الفنون القتالية المختلطة، بالإضافة لخسارة 649 ألف دولار في رهانه على انتصار برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الليجا، وفوز آرسنال على ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وخلال كأس العالم الحالية راهن على عبور منتخب كندا لدور المجموعات وهو ما لم يحدث، حيث خسروا الثلاث مباريات، وودعوا خالي الوفاض.

يذكر أن نهائي كأس العالم 2022 يقام بعد حوالي ساعتين ونصف من الآن.