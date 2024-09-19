لعنة الإصابات تتجاوز أسوار برشلونة وتضرب الأهداف البعيدة!

ضربة موجعة للفريق الإسباني

يبدو أن لعنة الإصابات التي ضربت فريق برشلونة مؤخرًا، تجاوزت حدودها إلى خارج أسوار النادي الكتالوني، وضربت الأهداف البعيدة أيضًا للبارسا.

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وتلقى أتلتيك بيلباو ضربة موجعة خلال مواجهة مضيفه ليجانيس، اليوم الخميس على ملعب دي بوتاركي في الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا".

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وتعرض نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا للإصابة، في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول من المباراة، ليتم استبداله بين الشوطين بسبب آلام في الكاحل.

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واستمر لاعب أتلتيك في الملعب لكنه شوهد وهو يعرج ويشكو من الإصابة، حيث جلس يشاهد فريقه وهو يسجل ثنائية تقدم بها على أصحاب الأرض، عبر زميله دانييل فيفيان وشقيقه الأكبر إينياكي ويليامز.

وكان نيكو ويليامز محور اهتمام برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الصفقة لم تتم بسبب الطلبات المادية المرتفعة للنادي الباسكي والتي لا تتناسب مع ظروف البارسا الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أكد فيليكس تينتا، وكيل النجم الإسباني ويليامز، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن نيكو هو من فضل البقاء في بيلباو لمدة عام آخر على الانتقال لبرشلونة.