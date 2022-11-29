لعدم احترام القواعد.. فيفا يغرم الاتحاد الألماني

أزمات ألمانيا بمونديال قطر لا تنتهي

غرم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاتحاد الألماني لكرة القدم بمبلغ مالي قدره 8800 جنيه استرليني وذلك بعد أن حضر المدرب هانز فليك لمؤتمر مباراة إسبانيا وحده دون أي لاعب بجواره.

حيث يجب إرسال لاعب إلى كل مؤتمر صحفي في اليوم السابق للمباراة للرد على الأسئلة جنبًا إلى جنب مع مديره الفني، لكن ذلك لم يحدث في المؤتمر الذي سبق لقاء إسبانيا.

حيث وصل المدرب هانز فليك إلى المركز الإعلامي الرئيسي في الدوحة وحده يوم السبت، مع بعض المسؤولين المرافقين من الاتحاد الألماني.

وكان تفسير فليك للسفر بمفرده من معسكرهم الأساسي في شمال قطر هو أنه لا يريد أن يتعرض لاعب رئيسي لرحلة غير ضرورية مدتها ثلاث ساعات ذهابًا وإيابًا.

وبالتالي جاء قرار فيفا بتغريم الاتحاد الألماني بمبلغ مالي قدره 8800 جنيه استرليني، قبل مواجهة فريق فليك الحاسمة ضد كوستاريكا يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.