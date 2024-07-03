لعب في برشلونة .. القادسية يبدأ المفاوضات للتعاقد مع "ميسي المغرب"

القادسية يواصل هيمنته على سوق الانتقالات..

بدأ نادي القادسية السعودي، تحركاته للتعاقد مع صفقة عالمية جديدة، خلال صيف العام الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي 2024-2025.

القادسية أعلن عن 5 صفقات رسمية - حتى الآن -، في صيف العام الحالي؛ هم: "الحارس البلجيكي كوين كاستيلس، المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز، لاعب الارتكاز السعودي حسين القحطاني، متوسط الميدان الأوروجوياني ناهيتان نانديز، المهاجم المكسيكي جوليان كينونيس".

ووفقًا لصحيفة "ريليفو"، مساء اليوم الأربعاء، أجرى مسؤولو النادي السعودي المملوك لشركة "أرامكو"، اتصالات أولية مع نظرائهم في فياريال الإسباني؛ للتعاقد مع الجناح المغربي ألياس أخوماش، البالغ من العمر 20 سنة فقط.

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الصحيفة الإسبانية الشهيرة كشفت عن أن القادسية، يرى بأن أخوماش "الحلقة الناقصة" في صفوف الفريق الأول؛ حيث يستطيع تقديم إضافة فنية كبيرة، بسبب تحركاته الهجومية الرائعة.

وأشارت إلى أن اللاعب المولود في إسبانيا، والذي قرر مؤخرًا تمثيل منتخب بلاده الأصلي المغرب، يملك شرطًا جزائيًا في عقده مع فياريال، يقدر بـ50 مليون يورو؛ إلا أن القادسية يعمل على التوصل إلى اتفاق لتقليل هذا المبلغ.

جدير بالذكر أن أخوماش، تدرج في الفئات السنية لنادي برشلونة الإسباني، وكان يلقب وقتها بـ"ميسي الجديد"، قبل أن ينتقل إلى فياريال في صيف 2023؛ حيث لعب 39 مباراة رسمية، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 5 آخرين.