لعب مع الثنائي .. زميل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي يعترف: مهاجم النصر يتفوق في هذا الأمر!

المقارنة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي "مستمرة"

على مدار أكثر من 15 سنة، والمقارنة مستمرة بين الأسطورتين البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي.

وفي كثيرٍ من الأحيان، يتم أخذ رأي بعض النجوم الذين لعبوا مع الأسطورتين، لاختيار الأفضل بينهما؛ وهو ما حدث مع اللاعب البرتغالي نيسلون سيميدو، ظهير أيمن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

سيميدو لعب مع رونالدو في منتخب البرتغال، وتوجا بلقب دوري الأمم الأوروبية، بينما شارك غرفة ملابس برشلونة الإسباني مع ميسي، لأكثر من 108 مباريات رسمية، محققًا العديد من البطولات.

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وكشف سيميدو خلال تصريحات مع شبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الخميس، عن سمة تميز كريستيانو رونالدو عن ليونيل ميسي، في التدريبات.

الظهير البرتغالي قال في تصريحاته: "رونالدو يذهب إلى صالة الحديد والألعاب الرياضية، قبل وبعد التدريبات؛ كما يريد استمرار المران أكثر من المدة المحددة له، حتى لو كانت التقسيمة 7 ضد 7.. فهو لا يتعب أبدًا".

واعترف نيلسون سيميدو، بعظمة ميسي أيضًا، الذي تساوى مع أساطير اللعبة "البرازيلي بيليه والأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا"؛ بعد تتويجه بلقب كأس العالم 2022، معربًا عن فخره الكبير باللعب مع ليو وكريستيانو رونالدو، خلال مسيرته الكروية.