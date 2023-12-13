"لعبة بـ150 مليون ريال" .. كريستيانو رونالدو يستثمر في مشروع مفاجئ

الكشف عن جديد مشروعات الأسطورة كريستيانو رونالدو

دخل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في مشروع استثماري جديد.

رونالدو الذي انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ بدأ الدخول في عديد من المشاريع الاستثمارية، خاصة مع وصوله إلى سن الـ38 عامًا، واقتراب نهاية مسيرته الكروية.

ووفقًا لصحيفة "sportbible"، اليوم الأربعاء، رونالدو جزء من مجموعة تستثمر مبلغ 40 مليون دولار "150 مليون ريال سعودي"؛ في "لعبة" كرة قدم جديدة تنافس اللعبة الالكترونية الشهيرة "EA FC".

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الصحيفة كشفت عن أن لعبة كرة القدم "UFL"، التي يستثمر فيها مهاجم النصر؛ ستكون مرتبطة بشبكة الإنترنت في الأساس، وستسمح لمجموعة من الأشخاص، بالتنافس على "اللقب"، لمدة عام كامل.

لكن.. ستكون اللعبة متاحة أيضًا بدون إنترنت، من خلال مباريات "2 ضد 2" أو "3 ضد 3"؛ حيث يقول كريستيانو عن ذلك: "ستصبح (UFL).. السلالة الجديدة في ألعاب كرة القدم".

وأعرب كريستيانو رونالدو، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى هذا المشروع الضخم في عالم الألعاب الالكترونية، والذي تنفذه شركة "Strikerz Inc".