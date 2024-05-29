لعبة القط والفأر مستمرة .. فيفا يمنح كيليان مبابي ورقة قانونية لمعاقبة باريس سان جيرمان

هل تتفاقم الأزمة؟ مبابي قادر على فعلها..

خسر باريس سان جيرمان خدمات لاعبه المميز كيليان مبابي، لكنه قد يدخل في دائرة أخرى من الأزمات بسبب عناد إدارته مع النجم الفرنسي.

وكان كيليان مبابي قد أعلن أن الموسم الحالي هو الأخير له مع باريس سان جيرمان، وتشير كل التقارير الصحفية إلى اتفاقه بشكل نهائي مع العملاق الإسباني ريال مدريد على الانتقال لصفوفه هذا الصيف، لكنه لم يعلن عن الصفقة بشكل رسمي حتى الآن.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قد كشفت في وقت سابق أن إدارة باريس سان جيرمان لم تصرف راتب كيليان مبابي عن شهر أبريل الماضي وكذلك المكافأة المخصصة له في شهر فبراير حتى الآن، في إطار لعبة القط والفأر بين الطرفين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان مهدد بإصدار عقوبة ضده من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إذا أصر على عدم سداد مستحقات النجم الفرنسي خصوصًا أن هذه البنود موجوده في عقده، الذي ينتهي بحلول شهر يونيو المقبل.

وتوضح المادة 12 مكرر من لوائح الفيفا بشأن انتقالات اللاعبين، أن "الأندية ملزمة بالالتزامات المالية المتعاقد عليها مع اللاعبين والأندية الأخرى، وفقا للشروط المنصوص عليها في العقود الموقعة مع اللاعبين المحترفين وفي اتفاقيات الانتقالات، وإذا تأخرت في سداد مدفوعاتها لأكثر من 30 يومًا قد تتم معاقبتها".

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن كيليان مبابي يملك ورقة قوية لتهديد باريس سان جيرمان بالعقوبة، حيث تمنحه لوائح الفيفا الحق في شكوى ناديه، إذا لم يصرف النادي الفرنسي مستحقاته في الفترة القانونية.