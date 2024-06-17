"لعبة الأوراق الساحرة للأسود" .. بيلينجهام يكشف سر احتفاله الجديد مع إنجلترا

أرنولد الشريك المفضل منذ مونديال 2022

كشف جود بيلينجهام، لاعب منتخب إنجلترا، عن السر وراء الاحتفالية الغريبة التي قام بها مع زميله ترينت ألكسندر أرنولد، خلال مواجهة صربيا في أمم أوروبا.

وسجل بيلينجهام هدفًا رائعًا قاد منتخب بلاده للفوز على صربيا، في مستهل مشوار الأسود الثلاثة بكأس الأمم الأوروبية، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

وسئل بيلينجهام في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء عن هذه الاحتفالية، ليجيب: "هذا الاحتفال مستوحى من أحد الأفراد العاملين بمنتخب إنجلترا، حيث يقوم بوضع يديه على وجهه بنفس الطريقة ونحن نلعب لعبة الورق (Werewolf)".

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وأضاف: "الاحتفال على طريقة عاملي غرف الملابس، هو جزء من تقديرنا لدورهم مع الفريق، لأنهم يبذلون الكثير من الجهد يوميًا ورغم ذلك لا يمكنهم الاستمتاع باللحظات السعيدة في الملعب. يجب أن نحافظ على هذه الأجواء".

واختار بيلينجهام صديقه المقرب في المنتخب الإنجليزي آرنولد من أجل الاحتفال معه بهذه الطريقة، خصوصًا أنهما يلعبان لعبة الورق "وولف" خلال معسكرات منتخب إنجلترا منذ منافسات كأس العالم قطر 2022، وهي اللعبة التي تنتشر في صفوف الأسود الثلاثة بشكل كبير.

وكان هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي، قد تحدث في أكثر من مناسبة عن لعبة "وولف"، موضحًا أنها تعتمد على خداع الخصم وأنه ليس الأفضل فيها، بينما قال ديكلان رايس إنها أحد العوامل الرئيسية خلف الروح الإيجابية في صفوف آرسنال.