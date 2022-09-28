لصناعة التاريخ .. ماريا كابوتي أول "حكمة" في بطولة الدوري الإيطالي

ماريا تدخل تاريخ الدوري الإيطالي

لأول مرة في تاريخ الدوري الإيطالي، ستدار مباراة ساسوولو ضد ساليرنيتانا في الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى من خلال "الحكمة" ماريا سول فيريري كابوتي.

حيث وقع اختيار لكنة التحكيم في الدوري المحلي على ماريا لتدير هذا اللقاء، لتدخل تاريخ كرة القدم الإيطالية كأول أنثى تدير مباراة بالبطولة.

ولن يكون ظهور ماريا هو الأول من نوعه أمام الجماهير، حيث قد سبق وأن أدارت مباراة كالياري وسيتاديلا في بطولة كوبا إيطاليا.

وعن ذلك قال رئيس لجنة التحكيم ألفريدو ترينتالانج: "ماريا سول فيريري كابوتي ستظهر لأول مرة في دوري الدرجة الأولى، وهي المرة الأولى لامرأة في الدوري الممتاز. نشكر روكي واللجنة على العمل المنجز، هذه لحظة تاريخية بعد أكثر من 110 سنوات".

وواصل: "نشكر أولئك الذين آمنوا بنا حيث دعا الفيفا لبطولة تحت 17 سنة في الهند والاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي فتح فرصة تاريخية للغاية".

كما أعلن أيضًا عن الطاقم التحكيمي لمباراة ساسوولو ضد ساليرنيتانا، حيث لن تتواجد أي امرأة أخرى في هذا اللقاء.

حيث سيكون حكام الراية هم رانجيتي وفيفينزي، مع الحكم الرابع لشيفي، وحكم الفيديو المساعد هو مارياني.

جدير بالذكر أن مباراة ساسوولو ضد ساليرنيتانا ستكون يوم الأحد القادم ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي.