"لسنا بهذا السوء" .. رسالة خاصة من تشافي إلى لابورتا

تشافي يذكر الجميع في يوم تتويج برشلونة بالدوري

وجه الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، رسائل إلى الجميع في يوم تتويج فريقه بأول لقب دوري إسباني تحت قيادته.

وأقام برشلونة حفلًا على هامش مباراتهم مع ريال سوسيداد التي انتهت بفوز الفريق الضيف 2-1 على بطل الدوري الذي تسلم الكأس، أمس السبت، في معقله ملعب كامب نو.

وقال تشافي في كلمته الموجهة للجمهور واللاعبين والإدارة عقب التتويج بلقب الدوري: "لو تتذكرون يوم بطولة جوان جامبر -بطولة ودية يقيمها برشلونة سنويًا في بداية الموسم- طالبت بوحدة كل جمهور برشلونة وأعتقد حان الوقت للشكر؛ أولًا للرئيس، لسنا بهذا السوء يا رئيس، ولمجلسه ومدرائه على دعمهم غير المشروط. ممتنون للغاية".

وواصل المدرب الإسباني "أخيرًا، أود أن أخبركم لولاكم لما حدث هذا، الجمهور كان رائعًا طوال الموسم. من كانوا هنا في ملعبنا كانوا حافزنا. فليحيا برشلونة وتحيا كتالونيا".

وانفجرت مدرجات ملعب كامب نو بالتصفيق وتحية مدربها ولاعبها السابق، تشافي هيرنانديز، الذي أعاد لقب الدوري الغائب إلى خزائنهم.