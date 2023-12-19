"لسنا عدوانيين" .. تشافي يعترف: لقد فشلنا جميعا ولا أستثني ليفاندوفسكي!

"لهذا السبب تراجعنا عن أرقام الموسم الماضي"

كان تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، صريحًا للغاية في حديثه خلال المؤتمر الصحفي، عشية مواجهة ألميريا المقررة غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني.

ولم يتذوق برشلونة طعم الفوز، خلال آخر 3 مباريات له بجميع المسابقات، حيث خسر من جيرونا (2-4) وتعادل مع فالنسيا (1-1) في الليجا ليحتل المركز الثالث بـ35 نقطة، بينما خسر أمام رويال أنتويرب البلجيكي (2-3) في دوري أبطال أوروبا.

واعترف تشافي بأن فريقه فشل خلال المباريات الأخيرة، كان عليه أن يكون أكثر فاعلية أمام المرمى ويدافع ككتلة واحدة، قائلًا: "لقد فشلنا في الفترة الماضية لكن سنقاتل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "نحن قادرون على أن نعود مرة أخرى، إذا تعثرنا مرة أخرى ستكون الأمور معقدة أكثر علينا، لكننا سنكافح على جميع البطولات، نعم لدينا أزمة في الفاعلية أمام المرمى وليفاندوفسكي غير مستثنى من ذلك، لكن هذا فشل لنا جميعا".

وتابع تشافي: "لدينا حتى الآن 9 نقاط أقل من الموسم الماضي في نفس الفترة بسبب الأخطاء التي ارتكبناها، ليس لدينا العدوانية الكافية في المباريات وقلة ذلك يسبب لنا الضعف بشكل كبير".

وختم مدرب برشلونة: "ما نفقده هو أننا لا ندافع جيدا عندما نعاني، حافظنا على شباكنا من الأهداف كثيرا الموسم الماضي عكس الأمر حاليا، لذلك يجب أن نسترجع ونحافظ على قوتنا الدفاعية لنتمكن من المنافسة على جميع البطولات".