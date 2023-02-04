"لسنا سعداء" .. أنشيلوتي يشكو من معاناة ريال مدريد قبل لقاء مايوركا

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد غاضب من مواعيد مباريات الملكي.

أعرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن غضبه من تحديد موعد مباراة فريقه أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني في الثانية ظهرًا.

جاء هذا في المؤتمر الخاص بمواجهة الملكي أمام مايوركا، حيث أكد المدرب الإيطالي إن فريقه لم يحظ بالوقت الكافي من الراحة قبل اللقاء.

وقال أنشيلوتي: "نحن لسنا سعداء، لا أعتقد أن ذلك صحيح أن نلعب بعد أقل من 72 ساعة من آخر مباراة وأن نلعب في الثانية ظهرًا لكننا سنفعل ذلك لأنه علينا أن نفعله".

وأضاف: "نحن نعمل على التعافي أكثر من العمل البدني لأنه لا يوجد لدينا أوقات تسمح لنا بالتدرب، نحاول استعادة الحالة البدنية للفريق، هذا هو الأهم بالنسبة للمدرب".

وأردف: "قد نضطر للتدوير حيث أن الفريق لن يحصل على أي توقف بالذهاب إلى كأس العالم لاحقًا، لكننا سندفع بالفريق الذي نعتقد أنه سيفوز على مايوركا".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني حاليًا خلف برشلونة بفارق خمس نقاط لصالح النادي الكتالوني.