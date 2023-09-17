"لسنا آلات في تشيلسي" .. بوتشيتينو يستعين بزيدان للدفاع عن البلوز!

بوتشيتينو يُعلق على قلق جماهير تشيلسي من أداء الفريق.

أنفق تشيلسي أكثر من مليار جنيه إسترليني على الصفقات الجديدة في سوق الانتقالات الصيفي، ولكن الجمهور أبدى قلقه بعد الأداء الذي ظهر به الفريق على أرض الملعب.

تشيلسي حقق فوزًا واحدًا فقط من أصل أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل المواجهة المنتظرة أمام بورنموث اليوم الأحد.

قال ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب البلوز في تصريحات أبرزتها صحيفة "مترو" البريطانية: "في تشيلسي دائمًا التوقعات كبيرة، عندما تصل إلى هنا كلاعب أو كمدرب، يتوقع الناس الفوز، ورفع بعض البطولات، مع تسجيل الأهداف وتحسن الأداء، لكننا لسنا آلات".

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وتابع: "لدينا الآن فريقًا شابًا حقًا، لاعبون يعتبرون استثمارًا جيدًا للنادي، علينا أن نعلم أنهم شبان، وأنهم بحاجة إلى التكيف والبقاء هادئين، من غير العادل تقييم الأداء بعد مباراة واحدة، أو مباراتين، أو ثلاث مباريات والقول أنهم لا يؤدون بشكل جيد".

على سبيل المثال، دفع ريال مدريد 70 أو 80 مليونًا مقابل لاعب يدعى زين الدين زيدان. كان لاعبًا مذهلاً ولكن بعد ستة أشهر، يمكنك أن تسأل جماهير الملكي وسيقولون: 'أوه، ماذا قد اشترينا؟'

واختتم: "بدأ في إظهار قدراته بعد سبعة أو ثمانية أشهر، زين الدين زيدان كان عمره 26 أو 27 عام، عندما تشتري لاعبين عمرهم 20 أو 21 عامًا، يجب أن تكون حذرًا."