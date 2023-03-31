"لست هاري بوتر" .. تين هاج يُعلق على تطور مستوى ماركوس راشفورد!

تحدث الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد عن المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، وتطوره الموسم الحالي.
وحقق ماركوس راشفورد، 27 هدفًا في مسيرته في جميع المسابقات هذا الموسم، كما ساعد بقوة في تأهل الشياطين الحمر للدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي.
وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي لمباراة إيفرتون:" الأمر ليس مجرد حديث أنا لست هاري بوتر، إنها عملية إدارية، هناك العديد من الطرق للوصول باللاعبين لأفضل شكل".
وأردف:" الأمر يتعلق بالتشكيلة، وطريقة اللعب، والتدريب، والمحادثات الرسمية أو غيرها، لكن الأهم هو اللاعب، وما يمتلك من مهارات وعقلية عندها سيسجل الأهداف".
ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة إيفرتون السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يحتل المركز الثالث من ترتيبه.
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