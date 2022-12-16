"لست مهتمًا" .. رسالة غامضة من بنزيما تثير الجدل!

نشر كريم بنزيما رسالة غامضة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تأكيد عدم عودته لمنتخب فرنسا قبل نهائي المونديال.

أثار كريم بنزيما قائد نادي ريال مدريد الإسباني الجدل برسالة غامضة نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

بنزيما وفي رسالته التي نشرها مساء الخميس، وضع صورته مع تعليق: "هذا لا يهمني".

منشور بنزيما جاء بعد الحديث عن محاولات إقناع نجم ريال مدريد بالتوجه إلى قطر في كل الأحوال، من أجل مساندة منتخب فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين.

رسالة بنزيما يبدو أنها تأتي ردًا على تصريحات ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، والتي أكد خلالها عدم عودة نجم ريال مدريد إلى معسكر "الديوك" في قطر استعدادًا لنهائي كأس العالم 2022.

بنزيما خرج من معسكر منتخب فرنسا قبل انطلاق المونديال بأيام قليلة بداعي الإصابة، لكنه يتدرب مع ريال مدريد بشكل منتظم منذ أسبوعين، وخاض بالفعل مباراة ودية مع الملكي.