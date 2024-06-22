"لست بحاجة للمس أذنك".. هجوم عنيف من كومان بعد إلغاء هدف سيمونس في فرنسا!

حالة من الغضب لدى المدرب الهولندي

علق رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، على قرار إلغاء هدفًا لفريقه في المواجهة التي جمعته بفرنسا في الجولة الثانية ليورو 2024.

المباراة انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف، وكان لهولندا فرصة الحصول على الثلاث نقاط، عن طريق الهدف الذي سجله تشافي سيمونس ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

كومان قال عن هذا الهدف الملغي في تصريحات صحفية بعد المباراة:"لو كان الكرة تسللًا، فأنت لست بحاجة لقضاء 4 دقائق وأنت تقوم بلمس أذنك".

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وأضاف:"إذا كان الحكم لديه هذا الكم الكبير من الشكوك فكان عليه احتساب الكرة هدفًا صحيحًا".

جدير بالذكر أن تعادل هولندا مع فرنسا جعل الطواحين يحتلون الصدارة بـ4 نقاط، بفارق الأهداف عن الديوك الذين يمتلكون نفس العدد من النقاط، بينما تأتي النمسا في المركز الثالث بـ3 نقاط ثم بولندا بلا أي نقاط.