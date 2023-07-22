لسبب غير متوقع .. صفقة انتقال ساديو ماني إلى النصر قد تفشل!

على الرغم من أن جميع المؤشرات كانت تُشير إلى أن النجم السنغالي ساديو ماني قد ينتقل إلى نادي النصر، إلا أن هناك مفاجأة قد تتسبب في فشل الصفقة بشكل غير متوقع.
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بايرن ميونخ يرغب في التخلص من خدمات ساديو ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليدخل النصر في مفاوضات معه، ليقترب خلال الأيام الماضية من الانتقال إلى دوري روشن السعودي من بوابة العالمي.
وأشار الصحفي إبراهيم العتيق عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن هناك مستجدات في صفقة انتقال ساديو ماني إلى النصر، وأن المفاوض النصراوي متمسك بإتمام الصفقة.
وأضاف العتيق مؤكدًا على أن عرض النصر وطلبات اللاعب تقترب في طريقها للاتفاق، ولكن هناك أمرًا غير متوقع قد يعطل الصفقة رغم توافق جميع الأطراف.
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الصفقة قد تتعطل بسبب عدم توفر المال للمفاوض النصراوي، على الرغم من أن ممول الصفقة هو صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
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