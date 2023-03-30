لسبب غريب.. مانشستر يونايتد يمنع ميسون جرينوود من التدريب مع الفريق!

ما السبب؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم الخميس، أن نادي مانشستر يونايتد استبعد عودة مهاجمه ميسون جرينوود، للتدريبات مع الفريق هذا الموسم.

ولم يلعب جرينوود مع الفريق الإنجليزي منذ يناير 2022 وتحديدًا عقب مباراة وست هام في أولد ترافورد يوم 22 يناير الماضي، بسبب اتهامه بجريمة اعتداء جنسي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" فإن النادي يشعر بالقلق من أن السماح لجرينوود بالعودة إلى التدريبات سيكون سيئًا لمصالحهم التجارية بعد أن أخبرهم شركاؤهم في الشركة أن ذلك سيكون كابوسًا للعلاقات العامة لكن بعض المسؤولين بالنادي منفتحون على عودته.

ويجري مانشستر يونايتد حاليًا تحقيقًا مستقلاً في سلوك اللاعب الموقوف لمدة عام بعد أن أسقطت شرطة مانشستر الكبرى جميع تهم محاولة الاعتداء الجنسي والسلوك القسري والسيطرة الشهر الماضي تاركًا الباب مفتوحًا لعودة محتملة.

وكشفت مصادر صحفية أن جرينوود أجرى محادثات منتظمة مع النادي منذ إسقاط التهم الموجهة إليه معربًا عن رغبته في العودة إلى أرض الملعب، وأضافت المصادر أنه يوجد انقسم في النادي بشأن ما إذا كان ينبغي السماح له بالعودة أم لا.

ويصر بعض أعضاء الإدارة في النادي على أنه يجب منح اللاعب فرصة أخرى لكن الجانب التجاري للنادي قلق من أن السماح للمهاجم بالعودة إلى التدريبات قد يضر بسمعة النادي.

واستمر المهاجم في تحصيل راتبه منذ إيقافه ووفقًا لتقرير "الديلي ميل" لا يزال مدينًا بأكثر من 8 ملايين جنيه استرليني بموجب عقده .