لسبب غريب.. فينيسيوس يطلب تأجيل شهادته في قضية تعرضه للعنصرية!

لماذا طلب نجم ريال مدريد تأجيل شهادته في قضية العنصرية؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن نجم فريق ريال مدريد فينيسيوس جونيور، طلب تأجيل شهادته وحضوره إلى المحكمة في قضية إهانته العنصرية من جانب جماهير فالنسيا.

وتعرض النجم البرازيلي لإهانات عنصرية خلال مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا هذا الموسم من الدوري الإسباني المنقضي.

ووفقًا للبرنامج الإذاعي "Carrusel Deportivo" لن يحضر لاعب ريال مدريد فينيسيوس، الجلسة المرتقبة في قضية تعرضه للعنصرية غدًا الثلاثاء، لقضائه أجازة في ميامي.

وكان المتهمون الثلاثة بالإهانة العنصرية ضد اللاعب البرازيلي في ملعب ميستايا، قد أدلوا بشهادتهم الأسبوع الماضي وسيتم انتظار نجم ريال مدريد لتقديم شهادته قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن العقوبة.

وقدمت رابطة الدوري الإسباني عدة مقاطع فيديو لوصول ريال مدريد إلى ميستايا والتي تعزز قضية الإهانة العنصرية تجاه فينيسيوس جونيور وقد تؤدي إلى ملاحقة الأحداث التي وقعت أيضًا خارج الملعب وتوسيع نطاق التحقيقات.