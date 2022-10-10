لزراعة القنب والاتجار في المخدارت .. عصابة تحول منزل لاعب ليفربول لوكر إجرامي

عصابة مخدرات تستولى على منزل لاعب ليفربول السابق

استولت عصابة مخدرات على منزل لاعب كرة القدم جيرمين بينانت المهجور الذي تبلغ قيمته ثلاث ملايين جنيه إسترليني والذي تحول إلى حديقة لزراعة نبات القنب.

اشترى بينانت المنزل في عام 2006 عندما انضم إلى ليفربول وعاش هناك لمدة ثلاث سنوات قبل أن ينتقل إلى نادي ريال سرقسطة الإسباني.

استأجر المنزل لما يقرب من 10 سنوات حيث شهدت مسيرته الكروية انتقاله عدة مرات بما في ذلك فترات في الهند وسنغافورة قبل أن يعتزل أخيرًا في عام 2017.

منزل بينانت المهجور يتحول لوكر إجرامي

وبعد انفصال بينانت عن شريكته أليس جودوين في 2020 أصبح المنزل مهجورًا، بينما استولت عليه عصابة لصناعة المخدرات.

وأشار تقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانيه إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتخلى فيها اللاعب عن أحد مقتنياته الباهظة، حيث أنه في عام 2011، نسي تمامًا أنه كان يمتلك سيارة بورش باهظة الثمن بعد أن تركها في محطة قطار سرقسطة في إسبانيا لمدة خمسة أشهر مع وجود المفاتيح على المقعد.

وأظهرت بعض مقاطع الفيديو المصورة تحول المنزل لمستودع مخدرات.

وكشف التقرير الإنجليزي أن الشرطة داهمت المنزل في وقت سابق من هذا العام وتم القبض على رجل يبلغ من العمر 35 عامًا كجزء من تحقيق بشأن المخدرات ولكن لا يوجد ما يشير إلى أن اللاعب كان لديه أي فكرة عن استخدام منزله في أنشطة إجرامية.

بينانت لعب أيضًا مع أرسنال ومنتخب إنجلترا تحت 21 عامًا في مسيرته التي استمرت 18 عامًا وانضم لنادي ليفربول مقابل 6.7 مليون جنيه إسترليني

ولعب بينانت أكثر من 350 مباراة خلال مسيرته مع 15 ناديًا وسجل 25 هدفًا.