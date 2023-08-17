"لدي الكثير من الأموال" .. نجم يوفنتوس يكشف أسباب رفضه العرض السعودي

تصريح صادم من نجم يوفنتوس بشأن العرض السعودي

SHAHID

استهدفت الأندية السعودية الكثير من النجوم العالميين من أجل ضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، ولكن هناك بعضهم من رفض العروض المغرية منهم ليستمروا مع أنديتهم، ضمنهم أحد نجوم يوفنتوس الإيطالي.

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وكان الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني لفريق يوفنتوس الإيطالي، ضمن أهداف الأندية السعودية للحصول على خدماته، ولكنه فضّل البقاء مع النادي الإيطالي.

وقال شتشيسني خلال تصريحات عبر قناة "Poles of TVP Sport" البولندية: "أمتلك الكثير من الأموال في حياتي، وأفضّل التحديات الممتعة والدفاع عن المرمى والاستمرار مع يوفنتوس هو أفضل تحدٍ يمكن أن أوجهه".

وأضاف: "لا أقرأ عن كرة القدم كثيرًا، ولكنني على علم بشأن اللاعبين الذين ذهبوا إلى الدوري السعودي، وأنا لست متفاجئًا، حيث يتم الكشف عن المبالغ التي تم دفعها عبر وسائل الإعلام".

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واختتم شتشيسني تصريحاته قائلًا: "أتفهم بأن شخصًا ما قد يتخذ قرارًا من هذا القبيل، ويبدو الأمر منطقيًا بالنسبة لي، وأعتقد أن الأمر يستحق وجود أولويات بخلاف السعي وراء المال".

SHAHID