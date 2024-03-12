"لديه ميزة لا تصدق" .. إنييستا يمنح أنشيلوتي حقه ويعترف بطموحه في خلافة تشافي!

هذا هو الشخص المناسب لإدارة باريس بعد رحيل مبابي

امتدح أندريس إنييستا، لاعب فريق الإمارات ونجم برشلونة السابق، الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، مؤكدًا أنه يمتلك "ميزة لا تصدق".

وقال إنييستا في مقابلة مع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت": "ليس هناك الكثير لأقوله عن أنشيلوتي، مسيرته تتحدث عنه كلاعب وكمدرب قدير. إنه استطاع تدريب ريال مدريد مرتين، ونجح في كلتا المناسبتين، والعودة إلى نادٍ بهذا الحجم وإعادته للعمل مرة أخرى، ليس بالأمر السهل. لديه ميزة لا تصدق".

وتطرق إنييستا، للحديث عن زميله السابق في برشلونة وصديقه تشافي هيرنانديز، مدرب البلوجرانا، قائلًا: "أنا أعاني معه كمشجع وكصديق. لأنني أعرف مدى اهتمامه بتدريب برشلونة ومدى اهتمامه بهذا النادي. لقد وضع شغفًا لا يصدق فيه ولا أحد يريد أن تسير الأمور بشكل أفضل منه".

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وأضاف: "من الواضح أنه إذا قرر تشافي الاستقالة فإن ذلك سيكون لصالح برشلونة فقط".

وتابع: "هل يجب أن أدرب برشلونة؟ قد يكون الوضع المثالي نعم، لكنه شيء بعيد جدًا. مازلت ألعب وليس لدي حتى رخصة تدريبية. سأحصل عليها، بالإضافة إلى رخصة المدير الرياضي، ثم سنرى".

وتحدث إنييستا عن لويس إنريكي، الذي كان زميله ثم مدربه في برشلونة، قائلًا: "لويس هو الشخص المناسب لإدارة باريس بعد رحيل مبابي. لا شيء يفاجئه، فهو رجل واضح يعرف ما يريد وما هو الأفضل للمجموعة. قراراته دائمًا تسير في هذا الاتجاه".