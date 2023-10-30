"لديه سيارة عادية ويحب أولد ترافورد" .. بيب جوارديولا يشيد بنجمه بعد ديربي مانشستر!

المدرب الإسباني يشيد بما يقدمه نجم فريقه على ملعب"أولد ترافورد" في ديربي مانشستر..

أشاد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بما قدمه نجمه البرتغالي برناردو سيلفا خلال مواجهة مانشستر يونايتد، في قمة الجولة العاشرة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي.

برناردو سيلفا قدم مباراة رائعة، وكان أحد أسباب فوز مانشستر سيتي العريض على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد"، حيث صنع الهدف الثاني الذي سجله النرويجي إرلينج هالاند.

وقال جوارديولا عن برناردو سيلفا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "ليس لديه حلق أو وشم، لديه سيارة عادية، إنه لاعب رائع بالنسبة لنا".

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وأضاف: "إنه يحب اللعب في أولد ترافورد، ولا أتذكر أنه قدم أداءً سيئًا هنا، حتى إنه يلعب كمهاجم وهمي، لديه القدرة على مساعدتنا في الحفاظ على الكرة والهجوم في اللحظات المناسبة".

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واختتم جوارديولا إشادته بالنجم البرتغالي قائلًا: "إنه ذكي للغاية، والجميع يعشقه، لقد أصبح لاعبًا استثنائيًا، إنه أحد أفضل اللاعبين الذين رأيتهم في حياتي، لقد كنت محظوظًا بالعمل مع لاعبين على أعلى مستوى، وهو واحد منهم بسبب حدته وذكائه، وكم هو رجل جيد".

وارتبط سيلفا خلال الصيف الماضي بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، لكن مانشستر سيتي عارض رحيل لاعب الوسط الذي يمتد عقده في ملعب "الاتحاد" حتى صيف 2026.