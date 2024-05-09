"هل لديه أمل في الدوري أم يحتفل بالقتال أمام الصاعدين؟" .. كريستيانو رونالدو يثير الجدل داخل النصر

رسالة كريستيانو رونالدو بعد الفوز على الأخدود..

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على عكس الجميع.. يبدو أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، لا يزال مؤمنًا بإمكانية تتويج فريقه، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، أو أنه أصبح "يحتفل" بالفوز المتأخر على المنافسين الأقل من قلعة العالمي.

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النصر فاز على الأخدود (3-2)، في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ ليرفع رصيده إلى النقطة 77، بفارق 9 نقاط عن الهلال "المتصدر".

ويحتاج الهلال إلى نقطة واحدة فقط، من مبارياته الأربع الأخيرة بمسابقة الدوري؛ من أجل أن يتوج باللقب رسميًا، والذي فقده الموسم الرياضي الماضي، لمصلحة الاتحاد.

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وفي هذا السياق.. نشر رونالدو رسالة مثيرة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بعد مباراة الأخدود؛ قائلًا: "لا تيأس أبدًا!.. دعنا نذهب!".

هذه الرسالة يُمكن تفسيرها؛ على أنها دعوة لعدم اليأس في صراع التتويج بلقب الدوري، أو أنها تأكيد على قتال النصر حتى اللحظة الأخيرة، من مباراة الأخدود، الذي صعد حديثًا إلى "المحترفين"، ويقاتل لتفادي الهبوط مجددًا.

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