"ليس لديهم صلاح أو هالاند".. أسطورة ليفربول: هذا العملاق لن يفوز بالبريميرليج

"لم يقدموا الجودة الكفاية للتتويج باللقب"

يرى جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، أن آرسنال يفتقر إلى مهاجمين من الطراز العالمي، لديهم القدرة على وضع "الجانرز" في دائرة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كاراجر في حوار مطول مع صحيفة "سكاي سبورتس": "لقد سجل جميع مهاجمي آرسنال أهدافًا يمكنك ربطها بهم. كم مرة في الموسم الماضي رأينا مارتن أوديجارد يسجل أهدافًا من تسديدة على حافة منطقة الجزاء؟ لقد رأينا ذلك أكثر من مرة هذا الموسم، لذا يمكنك أن تلاحظ النمط الذي يهاجم به آرسنال".

وأضاف: "لقد جعلني هذا أفكر فيما إذا كانوا منظمين للغاية في الهجوم. نحن نرى نفس الهجمات تتكرر ولكن هل هناك ما يكفي من الارتجال؟ متى كانت آخر مرة يمكنك أن تتذكر فيها لاعبًا من آرسنال في خط الهجوم يسجل هدفًا عالميًا؟ كل شيء منظم للغاية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع كاراجر: "لاعبو آرسنال يقدمون موسمًا جيدًا حقًا، لكن المعيار الأهم هو ما يسجله الفرد من أهداف لصالح الفريق، وفي حالة محمد صلاح، إرلينج هالاند، وهاري كين يتجاوز كل منهم 20 هدفًا في الموسم".

وأوضح: "لم يتجاوز أي من خط هجوم أرسنال هذا الرقم حتى الموسم الماضي. ومع ذلك، ما زالوا يصنعون نفس العدد من التسديدات في المباراة الواحدة، لذا فإن أداء هؤلاء اللاعبين كان ضعيفًا مقارنة بالموسم الماضي، ولم يقدموا الجودة الكفاية للفوز باللقب".

وختم: "لاعبو آرسنال مميزون ولكن لا أحد منهم من الطراز العالمي. أعتقد أن ساكا فقط يمكنه أن يصبح كذلك، لكن في هذا الدوري فاز ليفربول بلقب لأنه كان لديه محمد صلاح، وفاز السيتي بالألقاب في الماضي لأنه كان لديهم سيرجيو أجويرو ولديهم الآن هالاند. هل يملك آرسنال لاعبين من الطراز العالمي يقودوه للقب؟ أنا سأقول لا".