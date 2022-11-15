"لدينا كأسين ونريد الثالث" .. أهزوجة جديدة لدعم ميسي قبل المونديال

جمهور الأرجنتين يطلق أهزوجة جديدة لدعم ميسي من أجل الفوز بلقب كأس العالم.

أطلق مجموعة مشجعين أرجنتينيين أهزوجة جديدة لدعم منتخب بلادهم وقائده ليونيل ميسي من أجل حصد لقب بطولة كأس العالم 2022.

كلمات الأهزوجة الجديدة، التي انتشرت بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحث ميسي وليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين على جلب اللقب الثالث في تاريخ المونديال إلى البلاد.

وتقول الكلمات: "هذا جنون منذ مهد كرة القدم لدينا كأسين والآن نريد الثالث، واحد أحضره لنا دييجو، وهذا سيجلبه لنا ليونيل".

وتضيف: "سنصبح أبطالًا كما كنا في 1986، ليونيل، أنت تستحق هذه الكأس، هيا نذهب مع سكالوني ونفز بالمباريات، أنا لا أريد شيئًا سوى أن أكون مع ليو".

منتخب الأرجنتين سبق له تحقيق لقب كأس العالم مرتين من قبل، الأولى كانت في 1978 والثانية في 1986، ومنذ ذلك الوقت ينتظر جمهور "الألبيسيليستي" التتويج الثالث.

يذكر أن منتخب الأرجنتين يخوض غمار مونديال قطر ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه منتخبات السعودية، والمكسيك، وبولندا.