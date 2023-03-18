"لدينا جاسوس في غرفة الملابس" مدرب بايرن ميونخ غاضب من تسريب خطته للإعلام

جاسوس داخل غرف الملابس ببايرن ميونخ يثير غضب ناجلسمان!

عبر جوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونخ، عن غضبه عن نشر وسائل الإعلام، لخطته مع الفريق.

ونشرت صحيفة بيلد الألمانية، صورًا لاستراتيجية ناجيلسمان الجديدة، مع بايرن ميونخ كاملة، مع طرق التمرير والجري.

وعلق المدرب الألماني، خلال المؤتمر الصحفي، لمباراة فريقه أمام ليفركوزن قائلًا:" لدينا جاسوس بغرفة الملابس، هذا يزعجني كثيرًا، من يفعل هذا يؤذي كل واحد منا، لا أفهم دوافعه سوى مساعدة الخصم".

وأضاف:" سنكتشفه بالتأكيد، نتعامل جميعًا هنا كالعائلة، لكنني لا أعلم، إذا كان هذا الشخص قادرًا على النظر في المرآة كل يوم، أحاول معرفة السبب".

الجدير بالذكر أن يحتل بايرن ميونخ بقيادة ناجلسمان، المركز الأول من الدوري الألماني، كما يتواجد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسوف يواجه البافاري نظيره مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، في أول عودة لبيب جوارديولا لمواجهة فريقه السابق.