لديك ما لا يمتلكه برشلونة وريال مدريد .. لا تتحجج بعد اليوم يا جورج جيسوس!

فلنغلق صفحة التعادل مع الفيحاء الآن

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لنغلق جميع الصفحات ولنوقف الأقلام التي انتقدت بكل حيادية الأيام الماضية، وعلينا بالوقوف والصمت والانتظار فقط، بعدما تعادل الهلال أمام الفيحاء، في بطولة دوري روشن السعودي.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال على أرضه ووسط جماهيره، وبنجومه الرائعين الذي دفع الملايين من أجل التعاقد معهم والحفاظ عليهم بصفوفه، تعادل أمام الفيحاء الذي يبدو وأنه أثبت نظرية "الكعب العالي" أمام الزعيم بالاختصاص.

خلال آخر 7 مباريات بمختلف البطولات، لم يحقق الهلال الفوز على الفيحاء سوى في مباراتين فقط، حيث انتهت 3 مباريات بفوز الفيحاء ومباراتين بالتعادل بينهما.

لنترك تلك الإحصائيات جانبًا الآن، وعلينا أن نوجه رسالة إلى المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني للزعيم..

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تمتلك ما لا يمتلكه برشلونة وريال مدريد

نجح الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إبرام تعاقدات ضخمة للغاية، بضم لاعبين عالميين يستطيعون أن يقودوا أي فريق للسيطرة على جميع البطولات.

ولكن هذا لا يضمن للهلال أنه سيحقق جميع البطولات بسهولة، لأن منافسيه نجحوا أيضًا في إبرام تعاقدات عالمية وقوية جدًا خلال صيف 2023.

ولكن الأكيد أن الهلال يمتلك لاعبين لا يمتلكهم ريال مدريد وبرشلونة حاليًا، بل خطف لاعبين من عملاقي الدوري الإسباني، فأصبحت الآن يا جيسوس لديك لاعبين على طراز عالمي ولا حجج بعد اليوم.

الإدارة أنهت ما عليها يا جيسوس

كان دائمًا جيسوس يخرج بتصريحات عبر المؤتمرات الصحفية، يؤكد خلالها على أنه يحتاج لتدعيم هجومه بلاعبين مميزين، بالإضافة إلى بعض المراكز الأخرى.

وبعد تعاقد الهلال مع النجم البرازيلي نيمار والصربي ألكسندر ميتروفيتش، لم يتبق سوى فقط التعاقد مع ظهير أيسر، والإدارة حاليًا تعمل على هذا الملف بشكل جيد.

المقصود أن ما طلبه جيسوس تحقق 95% على الأقل، وبالتالي فإن جميع الحجج التي قد يخرج بها انتهت، وعليه الصمت والعمل فقط، حتى نرى نتائج مُرضية خلال الفترة المقبلة.

وهناك من يُشكك حاليًا في قدرات جيسوس، ولكن مازلنا في بداية الموسم، وأمامه عمل شاق عليه التركيز فقط مع لاعبيه، وكيفية الحصول على أفضل ما لديهم طوال الموسم.

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