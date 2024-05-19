لخلافة توماس توخيل .. بايرن ميونخ يحسم موقفه من زين الدين زيدان

تعرف على موقف بايرن ميونخ من زيدان

يبحث نادي بايرن ميونخ خلال الوقت الحالي، عن مدرب جديد يستطيع قيادة الفريق البافاري خلفًا للمدرب الألماني توماس توخيل، الذي سيرحل بنهاية الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، عن أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مازال غير مطروحًا داخل أروقة نادي بايرن ميونخ لخلافة توخيل.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة بايرن ميونخ لا يُريدون تعيين زيدان بدلًا من توخيل الذي سيرحل، حيث يتم البحث حاليًا عن مدرب آخر.

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وكان زيدان قد أعلن عن عودته إلى عالم التدريب، خلال تصريحات سابق لشبكة سكاي سبورتس الإيطالية، فاتحًا الباب إلى العمل في الدوري الإيطالي.

وابتعد زيدان عن عالم التدريب منذ عام 2021، حيث فضّل النجم الفرنسي الحصول على راحة، بجانب انشغاله ببعض الأمور التجارية الخاصة به.