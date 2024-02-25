لخلافة تشافي أم لسبب آخر؟ وكيل هانسي فليك يتواجد في برشلونة!

هل يتولى فليك تدريب برشلونة؟

مازال يبحث نادي برشلونة خلال الوقت الحالي، عن المدرب الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق، بعد أن أعلن تشافي هيرنانديز رحيله بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن أن بيني زاهافي وكيل أعمال المدرب الألماني هانسي فليك، كان يتواجد في ملعب منتجويك في مباراة أمس أمام خيتافي ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأضافت الصحيفة أن زهافي يمتلك علاقة صداقة قوية برئيس برشلونة جوان لابورتا، وهو الأمر الذي سهل صفقة انتقال روبرت ليفاندوفسكي منذ موسمين إلى صفوف البلوجرانا.

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وأكدت الصحيفة أن زهافي قد يكون متواجدًا في برشلونة، من أجل مناقشة مستقبل اللاعب الشاب داني رودريجيز، الذي ينتهي عقده في شهر يونيو القادم.

وكان فليك مدربًا لمنتخب ألمانيا، ولكن رحل عن منصبه بسبب سوء النتائج بنهاية عام 2023، ليتم التعاقد مع ناجلسلمان بدلًا منه.