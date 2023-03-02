"لحوم وممنوع الأرز" .. الخراف تجهز الوحدة لمواجهة الهلال!

استعد لاعبو فريق الوحدة لمباراتهم المهمة اليوم مع الهلال في الدوري السعودي بطريقة جديدة وفريدة؛ التدريبات تنحت جانبًا وحل مكانها أجواء من المرح ووليمة من الخراف!
ويستقبل الوحدة مساء اليوم الخميس فريق الهلال في إطار مباريات الجولة 19 من دوري روشن السعودي.
والتقطت كاميرا برنامج "في المرمى" فيديو وصورًا للوليمة التي أقامها فريق الوحدة للفريق استعدادًا لمواجهة الهلال. الاستعداد كان وديًا وفي أجواء عائلية بوليمة من خراف مشوية وأرز على جانب الملعب.
وعلق مسؤول من الوحدة على الوليمة: "كرة القدم لعبة جميلة ولكي تبدع فيها يجب أن تكون القلوب نظيفة. سيأكلون بقدر لأن عندهم مباراة مهمة؛ اللاعبون محترفون يعرفون ماذا يأكلون، اللحم بروتين لكن من سيأكل الأرز سنخصم منه".
ويحتل الهلال الذي لعب 15 مباراة فقط المركز الرابع برصيد 32 نقطة بفارق 11 نقطة عن المتصدر النصر. أما الوحدة ففي المركز 13 برصيد 19 نقطة.
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