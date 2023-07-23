لحل أزمة دفاعية .. الأهلي يستهدف ضم نجم الهلال

أحمد رفعت
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هل ينجح الأهلي في التعاقد مع نجم الهلال؟

يبحث النادي الأهلي عن تدعيم كافة مراكز الفريق، وبعدما نجح في تدعيم مراكز حراسة المرمى وخط الوسط والهجوم، يبحث حاليًا عن حل أزمة دفاعية، عن طريق استهداف أحد نجوم الهلال.

ونجح الأهلي في التعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي السابق، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول السابق، بجانب الثنائي فهد الرشيدي وسميحان النابت، ولاعب الوسط عبد الله عطيف.

وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن النادي الأهلي يستهدف التعاقد مع النجم الدولي محمد البريك، حيث أصبح ضمن خيارات التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم الفريق.

ويسعى المفاوض الأهلاوي للتعاقد مع محمد البريك، وذلك حال موافقة نادي الهلال في التخلي عن اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد محمد البريك مع نادي الهلال في صيف 2025، حيث ابتعد عن التشكيل الأساسي خلال الموسم الماضي، في ظل الاعتماد على سعود عبد الحميد.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 22235كريم بنزيما
  • 2709خاليدو كوليبالي
  • 3728روبرتو فيرمينو
  • 2211نجولو كانتي
  • 4450مارسيلو بروزوفيتش
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