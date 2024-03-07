لحظة غيرت حياته .. رسالة خاصة من نيمار إلى فريقه المفضل

ذكرى خاصة في مسيرة نيمار جونيور..

في مثل هذا اليوم قبل 15 سنة.. ظهر الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور لـ"أول مرة"، مع العملاق المحلي سانتوس؛ ليبدأ بعدها كتابة التاريخ في عالم كرة القدم.

نيمار رحل عن سانتوس في عام 2013، منتقلًا إلى الملاعب الأوروبية من بوابة العملاق الإسباني برشلونة، ثم فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، قبل أن ينضم إلى نادي الهلال السعودي، في صيف 2023.

ونشر نيمار البالغ من العمر 32 سنة، مساء اليوم الخميس، رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، بمناسبة هذه الذكرى.

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وقال الساحر البرازيلي في رسالته: "قبل 15 عامًا كنت مع فريقي المفضل"، مؤكدًا على أنه كان محظوظًا في مسيرته الكروية، التي أعقبت هذه اللحظة التاريخية.

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وكان نيمار جونيور، قد سجل 72 هدفًا وصنع 35 آخرين، خلال 140 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانتوس، في مختلف المسابقات.

جدير بالذكر أن العملاق البرازيلي، يحاول إعادة نيمار إلى فريق طفولته، في صيف عام 2025؛ بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.