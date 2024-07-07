لجنة تدمر الاتحاد؟ .. حقيقة تدخل "الاستقطابات" في أزمة كريم بنزيما ضد لؤي ناظر وستيفانو بيولي

الاتحاد على صفيح ساخن..

بعد موسم مضطرب، لا يزال الاضطراب يأبى أن يغادر نادي الاتحاد السعودي، والأمر حاليًا متعلق بالمدير الفني الجديد للفريق خلفًا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

قبل يومين، الإيطالي ستيفانو بيولي أعلن بنفسه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" توليه المسؤولية الفنية للعميد، قبل أن يعود ويحذف المنشور بعدها بدقائق.

حتى انكشفت الحقيقة أمس السبت، فوفقًا لأكثر من تقرير صحفي، يشهد البيت الاتحادي خلافًا حادًا حاليًا، إذ ترغب الإدارة برئاسة لؤي ناظر في تعيين بيولي، فيما يرفض قائد الفريق كريم بنزيما ذلك، ويريد التعاقد مع المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووسط هذه الأزمة، زعم البعض أن لجنة الاستقطابات التابعة لرابطة دوري المحترفين تقف في صف بنزيما، بحكم أنها من تفاوض معه للقدوم للعميد ويرجع لها في أي أزمة يتعرض لها.

لكن بحسب مصدر مطلع لصحيفة "الرياضية" فإن لجنة الاستقطابات بعيدة كل البعد عن ملف مفاوضات الأندية مع مدربين جدد، ولم تجر أي اتصالات مع أي مدرب للتعاقد معه سواء بيولي أو جالتييه.

وأشار المصدر إلى أن التعاقد مع المدربين شأن خاص بالأندية، وقرار داخلي لا تتدخل به اللجنة "حتى ولو بالمشورة".

يذكر أن الاتحاد كان قد أقال مدربه البرتغالي نونو سانتو في منتصف الموسم الماضي على خلفية أزمة مع بنزيما، كما تمت إقالة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو في نهاية الموسم، لتراجع النتائج والخروج بصفر بطولات.