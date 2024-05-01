لجنة المسابقات توافق رسميًا .. الهلال لن يلعب هذه المباراة في "المملكة أرينا"!

طلب رسمي من الهلال إلى لجنة المسابقات..

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تقدم نادي الهلال، بطلب رسمي إلى لجنة المسابقات بالرابطة السعودية المحترفة؛ لنقل إحدى مباريات الفريق الأول لكرة القدم، من ملعبه الخاص "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض.

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الهلال الذي توّج بالسوبر السعودي، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، بات قريبًا للغاية من الحصول على لقب دوري روشن للمحترفين، مع التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبشكل رسمي.. أعلنت لجنة المسابقات، مساء اليوم الأربعاء، موافقتها على "نقل" مباراة الهلال والحزم، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، من "المملكة أرينا" إلى ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضة.

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"المسابقات" كشفت في بيان رسمي، عن أن الزعيم الهلالي، طلب نقل المباراة؛ بسبب استضافة ملعب "المملكة أرينا"، بطولة "حلبة النار" التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، برئاسة معالي المستشار تركي آل الشيخ.

جدير بالذكر أن الهلال يستضيف الحزم، يوم 11 مايو 2024، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي؛ حيث يتصدر الزعيم جدول الترتيب - حاليًا -، برصيد 80 نقطة مع مباراة مؤجلة، وبفارق 9 نقاط عن النصر "الوصيف".

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