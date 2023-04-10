لجنة الحكام: خطأ حاسم واحد لحكم مباراة الهلال والشباب

الهلال سقط أمام الشباب ودياز يُحمل الحكم مسؤولية الخسارة

shahid

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم أقرت بخطأ ماجد الشمراني الحاسم في مباراة الهلال والشباب من الجولة الـ22 لدوري روشن السعودي.

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الهلال خسر اللقاء 3-0 وقد فتح مسؤولوه النار على الحكم السعودي واتهموه بالوقوف خلف تلك الخسارة لعدم احتسابه ركلة جزاء لصالح ميشايل حين كانت النتيجة تُشير لتقدم الشباب بهدف واحد، بجانب احتسابه هدف الليوث الثاني رغم وجود لمسة يد على أحد لاعبيهم.

لجنة الحكام ناقشت قرارات الحكم وقد أقرت خطأ الحكم في عدم احتساب ركلة جزاء للجناح البرازيلي، لكنها أيدت قراره في احتساب الهدف الثاني كونه لم يشاهد لمسة اليد.

وحول ضرورة تدخل حكام الـVAR في احتساب الهدف، رأت اللجنة أن هذا لا يجوز لأن المخالفة التي أسفرت عن الهدف غير مرتبطة بلمسة اليد ولا يمكن تدخل حكام الفيديو في تلك الحالة.

يُشار إلى أن خسارة الهلال جمدت رصيده عند 45 نقطة في المركز الرابع ووسعت الفارق مع الاتحاد في الصدارة إلى 8 نقاط قبل أن يُصبح يوم أمس 11 نقطة بانتصار العميد على الوحدة في مكة.

Shahid