لجنة الحكام تقدم مذكرة ضد تصريحات سيد عبدالحفيظ

تصريحات قوية من سيد عبدالحفيظ ضد لجنة الحكام

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تقدمت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بمذكرة رسمية ضد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد التصريحات الذي أدلى بها أمس.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، على ملعب "بتروسبورت".

وكشفت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء، أن لجنة الحكام استنكرت هجوم سيد عبدالحفيظ على لجنة الحكام بسبب احتساب ركلة جزاء ضد الأحمر أمام وادي دجلة.

وطالبت لجنة الحكام في المذكرة باتخاذ قرارات تجاه مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، لتكرار هذه التصريحات في أكثر من مناسبة.

ومن المنتظر أن يحسم الاتحاد المصري لكرة القدم، قرار ضد مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال الأيام المقبلة للحد من تصريحاته المتتالية ضد الحكام.

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وكان الغندور حكم مباراة الأهلي ودجلة قد احتسب ركلة جزاء ضد الأهلي، مما أثار الجهاز الفني الأحمر، والهجوم عليه عقب انتهاء المباراة مباشرة.