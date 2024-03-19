لجنة الحكام الإسبانية ترد بقوة على ريال مدريد : كفاكم اتهامات ظالمة!

بيان شديد اللهجة للرد على النادي الإسباني

خرجت اللجنة الفنية للحكام بالاتحاد الإسباني، من أجل الرد مرة أخرى على ما حدث في مواجهة ريال مدريد وأوساسونا ببطولة الدوري المحلي.

ريال مدريد قام بمهاجمة أداء الحكم خوان مارتينيز مونويرا الذي أدار مباراة السبت الماضي في الليجا، وذلك لعدم اتخاذه إجراءات صارمة تجاه الهتافات المسيئة للاعبيه فينيسيوس جونيور، والتي قيل فيها "الموت لفينيسيوس".

لجنة الحكام الإسبانية قررت الدفاع عن الحكم في بيان رسمي جاء فيه:"تود اللجنة التعبير عن دعمها الكامل وغير المشروط للحكم خوان مارتينيز مونويرا، بعد الاتهامات غير العادلة التي وجهها نادي ريال مدريد له في شكواه".

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وأضافت:"يشير النادي المذكور إلى سلسلة من التحذيرات التي أطلقها لاعبوه بشأن صيحات أو هتافات الجمهور ضد اللاعب رقم 7 في فريقهم، ويجب أن نوضح أنه بعد مراجعة التسجيلات الصوتية للمباراة، لم يتم سماع أي إشارة لأي لاعب في ريال مدريد فيما يتعلق بهذه المسألة".

وتابعت اللجنة:"لم يقم مندوب النادي بإبلاغ الحكم بأي حادث يتعلق بهتافات عدائية بعد المباراة، وفقًا لما تنص عليه المادة 258 الخاصة بمندوبي الأندية".

وقالت اللجنة إنه لا يمكن للحكم أي يُدرج في تقريره إلا تلك الأحداث التي وقعت قبل وأثناء وبعد المباراة في ميدان اللعب أو في مكان آخر في المنشآت الرياضية أو خارجها، بشرط أن يكون شاهدًا على ذلك، أو قام أي عضو آخر من فريق التحكيم بمشاهدتها.

وفي نهاية تقريرها شددت اللجنة الفنية للحكام على دعمها لمكافحة جميع أنواع العنف والعنصرية والكراهية والتعصب، وتعهدت باتخاذ كل الإجراءات اللازمة تجاه أي جريمة عنصرية تحدث.