لجنة التراخيص تستبعد نادٍ عاصمي وتمنح 8 الرخصة الآسيوية

تامر أبو سيدو
Hilal Nassr SPL GFXGetty Images - Goal AR
دوري أبطال آسياالهلالدوري روشن السعوديالإتحادالنصر

القرار المنتظر صدر أخيرًا

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أعلنت لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين قائمة الأندية التي نجحت في الحصول على الرخصة المحلية والآسيوية لموسم 2022-2023 وعددها 8.

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بيان اللجنة أوضح أنها قررت في الاجتماع الذي انعقد يوم أمس الأحد برئاسة الرئيس عبد العزيز الحميدي وحضور بقية الأعضاء قررت منح الرخصة لأندية الهلال والنصر والاتحاد والفيحاء والفتح وأبها والعدالة والباطن بعد استيفائهم المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتتضمن معايير مالية ورياضية وإدارية وقانونية وأخرى خاصة بالبنية التحتية.

ورفضت اللجنة منح الرخصة المحلية والآسيوية لأندية الشباب والتعاون والطائي وضمك والرائد والاتفاق والوحدة والخليج.

وأشار البيان إلى أن الأندية التي لم تحصل على الرخصة يحق لها الاستئناف أمام لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين في مدة أقصاها 30 مايو الجاري.

يُشار إلى أن الاتحاد كان قد فشل في الحصول على الرخصة الآسيوية الموسم الماضي مما أبعده عن اللعب في دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

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