لجنة الانضباط تُغرم الهلال والنصر قبل ديربي الرياض

قررت لجنة الانضباط تغريم الهلال بدفع 60 ألف ريال لدخول محمد كنو وعبدالله المعيوف والبيروفي كاريلو إلى غرفة تبديل الملابس

وقعت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم غرامة على نادي النصر السعودي بسبب تأخر لاعبيه في النزول إلى الملعب خلال مباراتهم أمام نادي الرائد وكذلك سلوك جماهيرهم.

وألزمت اللجنة نادي النصر بدفع 37500 ريال لتأخر لاعبيه في النزول إلى أرض الملعب للشوط الأول في مواجهة الرائد، وإلقاء جماهيره 4 علب مياه.

وكان النصر قد تغلب على الرائد بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين خلال مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء القرار بتغريم النصر 22500 ألف ريال بسبب التأخر في النزول إلى الملعب، بجانب غرامة 15000 ريال بسبب إلقاء جماهيره 4 علب مياه.

وفي نفس الإطار قررت لجنة الانضباط تغريم الهلال بدفع 60 ألف ريال لدخول محمد كنو وعبدالله المعيوف والبيروفي كاريلو إلى غرفة تبديل الملابس في مواجهة ضمك وأسماءهم غير مسجله في كشف المباراة.

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يُذكر أن قمة الجولة الثامنة في الدوري السعودي ستجمع بين فريقي الهلال والنصر يوم الأحد المُقبل على ملعب جامعة الملك سعود.