لجنة الانضباط تعاقب الأهلي .. وتقرر إيقاف "هدف الاتحاد" لفترة طويلة

عقوبات لجنة الانضباط بعد الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي

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كشف لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن عقوبات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 38 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن نادي النصر "الوصيف"؛ وذلك قبل الديربي المرتقب بين الفريقين، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 15.

"الانضباط" أعلنت مساء اليوم الأربعاء، معاقبة الأهلي، بغرامة مالية تقدر بـ60 ألف ريال سعودي؛ بسبب رمي جماهيره، علبة مياه واحدة، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي (0-0) مع الشباب.

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وإلى جانب الأهلي.. عاقبت اللجنة، اللاعب محمد الشويرخ، قلب دفاع نادي الرياض، بـ"الإيقاف" لمدة 4 مباريات رسمية، بعد طرده أمام التعاون، في الجولة 14 من مسابقة الدوري، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 40 ألف ريال سعودي.

وأشارت لجنة الانضباط والأخلاق، إلى أن الشويرخ قام بـ"فعل عدواني"، ضد حكم مباراة الرياض أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون.

جدير بالذكر أن الشويرخ، كان أحد أهم أهداف نادي الاتحاد، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ وسط أنباء عن محاولة العميد ضمه مجددًا، في الانتقالات الشتوية القادمة.

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