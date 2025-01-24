"تصرفات عدوانية وألفاظ بذيئة!" .. لجنة الانضباط تعلن قراراتها في "واقعة دونيس" بمواجهة الخليج والنصر

لقطة "مشينة" شهدتها مباراة الخليج والنصر في الدوري..

كشفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قراراتها النهائية في "واقعة" جورجيوس دونيس، المدير الفني لنادي الخليج؛ والتي شهدتها مواجهة النصر الماضية.

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الخليج خسر (1-3) أمام ضيفه النصر، مساء يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025؛ في مباراة شهدت "طرد" دونيس.

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"طرد" دونيس؛ جاء بسبب اعتراضه بطريقة "مشينة" على حكم المباراة، الذي أشهر "الكارت الأحمر المباشر" في وجه مدافع فريقه سعيد آل حمسل، في الدقيقة 34.

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وفي هذا السياق.. أعلنت "الانضباط" في بيانٍ رسمي، إيقاف المدرب اليوناني لمدة 4 مباريات، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ40 ألف ريال سعودي؛ على خلفية طرده في مواجهة النصر.

وأوضحت اللجنة أن تقرير الحكم أنستاسيوس سيديروبولس الذي أدار مباراة الخليج والنصر؛ ذكر أن جورجيوس دونيس قام بأفعال عدوانية والتلفظ بكلمات بذيئة، تجاه مسؤولي اللقاء.

وشددت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، على أن قراراتها ضد دونيس نهائية، وغير قابلة للاستئناف؛ وفقًا للمادة 144 من اللائحة.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، يحتل "المركز الثامن" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي، برصيد 23 نقطة من 7 انتصارات وتعادلين، مقابل سبع هزائم.