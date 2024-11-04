"الانضباط" تقول كلمتها في واقعة ركل كانسيلو للوحة الإعلامية .. وتعاقب الهلال بعد ديربي النصر

بعد تعادل النصر والهلال في ديربي الرياض..

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارات جديدة، فيما يتعلق بأحداث مباراة الديربي بين النصر والهلال، في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

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وشهدت الجولة التاسعة، إقامة أسبوع الديربيات، للمرة الأولى في تاريخ دوري روشن السعودي، حيث تضمن ثلاثة ديربيات، انتهت بالتعادل بين النصر والهلال (1-1)، على ملعب الأول بارك، وفوز الاتحاد على الأهلي (1-0) في الجوهرة المشعة، فيما خسر الاتفاق على أرضه، أمام القادسية بنتيجة (0-2).

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وقررت لجنة الانضباط، معاقبة البرازيلي جواو كانسيلو، بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، مع اعتباره قرارًا غير قابل للاستئناف، بداعي قيامه بركل اللوحات الإعلانية لملعب المباراة، ما أدى إلى إلحاق الضرر بها، وفقًا لما ورد في تقرير مراقب اللقاء.

وفرضت الانضباط غرامة مالية على نادي الهلال قدرها 17 ألف و500 ريال، لحساب اتحاد القدم، نظرًا لتأخر لاعبي الهلال في الدخول إلى أرضية الملعب، ما تسبب في تأخر بداية الشوط الثاني، كما تعد هذه المخالفة عودًا للمرة الثانية، وفقًا للمادة 40 من اللائحة.

من ناحية أخرى، قررت اللجنة معاقبة لاعب الشباب، يونس الشنقيطي، بالإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة التي حصل عليها في مباراة الوحدة، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، بداعي اللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس.

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ويتصدر الهلال جدول دوري روشن السعودي، برصيد 25 نقطة من تسع مباريات، ليبتعد عن الاتحاد الوصيف بفارق نقطة وحيدة، فيما جاء النصر ثالثًا بـ19 نقطة.