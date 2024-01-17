لجنة الاستقطابات ترد على طلب النصر بـ"الاستغناء" عن سيكو فوفانا

قرار لجنة الاستقطابات في "رحيل" سيكو فوفانا عن النصر

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ردت لجنة الاستقطابات السعودية، على طلب مجلس إدارة نادي النصر، بـ"الاستغناء" عن النجم الإيفواري سيكو فوفانا، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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النصر يرغب في "الاستغناء" عن فوفانا البالغ من العمر 28 سنة، خلال الميركاتو الشتوي الحالي؛ لضم لاعب أجنبي جديد، في مركز قلب الدفاع.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، وافقت اللجنة بشكل رسمي، على رحيل النجم الإيفواري عن الفريق النصراوي، في الشتاء الحالي؛ ولمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

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العصيمي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، عن أنه يتبقى لرحيل فوفانا عن نادي النصر، في الشتاء الحالي، موافقة اللاعب نفسه.

وكان الإعلامي الرياضي رودي جاليتي قد أكد في وقتٍ سابق، على تلقي سيكو فوفانا، الذي انضم إلى النصر في صيف 2023، "3" عروض رسمية، في الميركاتو الحالي.

جدير بالذكر أن النصر يفاضل حاليًا - حسب آخر التقارير -، بين الثنائي الياباني كوكي ماتشيدا، نجم نادي رويال يونيون البلجيكي، والاسكتلندي جون سوتار، الذي يلعب في صفوف العملاق المحلي جلاسكو رينجرز؛ لتعزيز الخط الخلفي للفريق.

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