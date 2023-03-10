لجان مانشستر الإلكترونية؟ فيديو قديم مع بيكيه يزيد توترات دي يونج في برشلونة!

النجم الهولندي أمام ميركاتو محيّر

عاد للظهور بقوة مؤخرًا فيديو للاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه ولاعب وسطه الحالي فرينكي دي يونج أثار الجدل على نطاق واسع على صفحات التواصل الاجتماعي.

الفيديو يظهر أن بيكيه رفض تبديل المقاعد من أجل السماح لدي يونج بالجلوس إلى جوار صديقته ميكي كيميني، الأمر الذي أثار استهجانًا لم يستطع دي يونج ألا يظهره في الفيديو.

دي يونج شوهد إلى جوار صديقته وهما يطلبان من أحد الأفراد تبديل المقاعد، الأمر الذي أثار حفيظة النجم الهولندي وسط استغراب صديقته من هذا المشهد.

بدا بيكيه سخيفا للغاية إثر هذا السلوك الغريب، الفيديو يعود للظهور مره أخرى في ظل رغبة مانشستر يونايتد الملحة ومدربه إريك تين هاج في الحصول على عقد دي يونج من برشلونة.

الامر الذي يزيد من توترات دي يونج والشكوك حول مستقبله في النادي الكتلوني قبل ميركاتو صيفي يستعد فيه برشلونة لبيع واحد أو اثنين من نجومه الأساسيين.