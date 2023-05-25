لتكرار تجربة ليون.. 4 عروض إسبانية لضم نجم ريال مدريد

4 فرق إسبانية تهدد بخطف نجم ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية اليوم الخميس، أن ماريانو دياز، لاعب ريال مدريد الشاب قد تلقى العديد من العروض لضمه بالموسم القادم.

وشارك دياز، في مباراتين مع ريال مدريد هذا الموسم فقط، ويريد إنهاء مسيرته مع الملكي بتسجيل هدف قبل انتهاء الموسم إذا تم منحه الفرصة.

ووفقًا لصحيفة "آس" بدأت العروض تصل إلى ماريانو لضمه بالموسم المقبل، وأهم الفرق الراغبة في الحصول على خدمات لاعب ريال مدريد الشاب هم فرق إشبيلية وفالنسيا وخيتافي ورايو فاييكانو.

وأضافت الصحيفة أن أولوية اللاعب هو الاستمرار مع ريال مدريد ولكن إذا قرر الرحيل سيكون الأولوية للعروض داخل الدوري الإسباني، لرغبته في المنافسة على الألقاب، وبدأ اللاعب والوفد المرافق له يعملون بالفعل على البحث عن الوجهة التي سيتألق فيها مرة أخرى.

وشددت الصحيفة، أن اللاعب قلق في الوقت الحالي من الوضع الاقتصادي للأندية بسبب ارتفاع قيمة مرتبه وعدم قدرة أي نادِِ آخر على تحملها.

وشارك ماريانو مع ريال مدريد في 70 مباراة فقط خلال خمس سنوات وسجل سبعة أهداف، وانتقل في موسم 2017-2018 إلى فريق ليون على سبيل الإعارة ليتألق بشدة حيث شارك في 45 مباراة وسجل 21 هدفًا وقدم سبع تمريرات حاسمة، ليقرر ريال مدريد عودته.