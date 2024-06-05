لتعويض نجم مانشستر يونايتد .. صراع أوروبي على جوهرة ريال مدريد!

هل يتخلى ريال مدريد عن نجمه الصاعد؟

أصبح أحد الجواهر في صفوف ريال مدريد مستهدفًا من الأندية الأوروبية، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "AS" الإسبانية، عن أن أنخيل توريس رئيس نادي خيتافي، طلب من جوزيه سانشيز المدير العام لريال مدريد، التعاقد مع النجم التركي أرادا جولر خلال الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس خيتافي يُريد التعاقد مع جولر، لتعويض رحيل الإنجليزي ماسون جرينوود الذي سيعود إلى فريقه مانشستر يونايتد، الذي يخطط لبيعه وجني الكثير من الأموال التي تقدر ما بين 40 إلى 50 مليون يورو، وهو خارج إمكانيات خيتافي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويرى نادي خيتافي أن جولر هو اللاعب المناسب لتعويض رحيل جرينوود، وفي نفس الوقت اللاعب التركي لن يجد له مكانًا للعب بصفة أساسية مع فريقه خلال الموسم المقبل، حيث سيحتاج إلى فريق يستطيع اللعب معه لاكتساب الخبرة.

ولكن الطريق ليس ممهدًا أمام خيتافي للتعاقد مع جولر، حيث هناك ريال سوسيداد وإشبيلية ولاس بالماس وريال مايوركا مهتمين بالتعاقد معه، وفي نفس الوقت يُريده ميلان في إيطاليا ولايبزيج الألماني وفنربخشه التركي بناءً على طلب جوزيه مورينيو، وفقًا لما أكدته الصحيفة الإسبانية.