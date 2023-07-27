لتعويض مبابي .. الهلال يستهدف هداف الدوري الإيطالي

أحمد رفعت
20230708_Mbappe(C)Getty images
الهلالدوري روشن السعوديانتقالاتكيليان مبابيفيكتور أوسيمهن

هل ينجح الهلال في تعويض فشل صفقة مبابي؟

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فشل نادي الهلال في التعاقد مع النجم الفرنسي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مما جعل مسؤوليه يبحثون عن تعويضه بنجم آخر لا يقل أهمية عنه.

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نادي الهلال مازال يحاول تعويض فشل صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث حاول التعاقد مبابي، ولكن اللاعب الفرنسي رفض التفاوض مع الفريق السعودي، على الرغم من موافقة ناديه.

وأشار الصحفي لويك تانزي إلى أن الهلال يركز جهوده حاليًا على التعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي، والذي حصل على لقب هداف الدوري النيجيري.

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وأضاف تانزي أن الهلال تركيزه الآن للتعاقد مع أوسيمين، في ظل الأخبار التي تؤكد على أنه قريب من الرحيل خلال الصيف الحالي، في ظل اهتمام باريس سان جيرمان به.

ومن المتوقع أن يجد باريس سان جيرمان صعوبة كبيرة في التعاقد مع أوسيمين، في ظل رغبة الهلال في التعاقد معه.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 29090كريم بنزيما
  • 3433خاليدو كوليبالي
  • 4737روبرتو فيرمينو
  • 2795نجولو كانتي
  • 5624مارسيلو بروزوفيتش
  • 7467صفقة أخرى
53146 الأصوات