لتعويض رونالدو .. مهاجم النصر على رادار مانشستر يونايتد!

مانشستر يونايتد يبحث عن مهاجم جديد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

يبحث نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الشتوية عن مهاجم جديد، لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل حديثًا إلى النصر السعودي.

ويبدو أن مانشستر يونايتد يفكر في التحرك للتعاقد مع الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم "العالمي"، ليكون بديل رونالدو في "الشياطين الحمر".

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Shahid

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أكدت أن رغبة مانشستر يونايتد الأساسية هي التعاقد مع الفرنسي ماركوس تورام مهاجم نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، والذي ينتهي عقده في الصيف المقبل، وأصبح حرًا الآن في التفاوض مع الأندية المختلفة.

لكن التقرير شدد على أنه من المحتمل أن يقتصر عمل مانشستر يونايتد على صفقات الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويقوم مانشستر يونايتد بتقييم الخيارات المتاحة أمامه في السوق، حيث يمكن استعارة الهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة الإسباني.

ولكن النادي الإنجليزي يرى أن انتقال رونالدو إلى النصر، سيكون دافعًا ليقوم "العالمي" بإعارة أبو بكر وهي الفرصة التي قد يستغلها مانشستر يونايتد.

الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، يرى أن الفريق بحاجة بالفعل إلى مهاجم جديد من أجل مواصلة النتائج الجيدة في الدوري الإنجليزي، والتي كان آخرها الفوز على وولفرهامبتون في الجولة 18، ليحقق بذلك "الشياطين الحمر" ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري للمرة الأولى منذ أوائل سبتمبر الماضي.

Shahid